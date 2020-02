Calciomercato Milan, Maldini vicino all'addio

CALCIOMERCATO MILAN MALDINI BOBAN GAZIDIS / Nonostante un inizio di 2020 complessivamente positivo, il Milan ha perso più di un'occasione per essere più vicino alle posizioni di alta classifica. Il pareggio con la Fiorentina, con l'1-1 subito in superiorità numerica, ha messo probabilmente la parola fine alle ambizioni Champions e ora anche per l'Europa League ci sarà da fare i conti con un Napoli in decisa rimonta. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla situazione in seno alla società rossonera: a fine stagione più di qualcosa potrebbe cambiare.

La rivoluzione potrebbe non riguardare solo l'allenatore, conper niente certo della conferma, ma anche i quadri tecnici.continuano a essere in disaccordo consulle strategie, reputando quella dell'ad troppo di prospettiva e orientata alla salvaguardia del bilancio. Qualora i risultati non fossero positivi, a fine anno la diversità di vedute potrebbe portare alla separazione con l'attuale direttore tecnico.

