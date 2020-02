CALCIOMERCATO MILAN SERGINO DEST / In estate il Milan sarà chiamato a rinforzare anche le corsie esterne, in particolare quella di destra dove non convincono affatto sia Conti che Calabria. Un'idea per i rossoneri potrebbe essere rappresentata da un talento olandese esploso quest'anno all'Ajax, vale a dire Sergino Dest.

Il classe 2000, alto circa 175cm, è stato naturalizzato statunitense ed è di fatto già nel giro della Nazionale stelle e strisce guidata da Gregg Berhalter, parliamo di un laterale in grado di ricoprire tutta la fascia con grande dinamismo e personalità, tanto che c'è chi vede in lui prospettive alla Marcelo.

Calciomercato Milan, 'segnalato' Sergino Dest: ma è già in salita

Secondo le informazioni in possesso da Calciomercato.it, il 19enne nativo di Almere è stato sottoposto all'attenzione del Ds rossonero Massara. Ciò non vuol dire che il Milan lo prenderà sicuro, ma che potrebbe entrare nell'ordine delle idee di provarci sì. Va detto, però, che mettere le mani sul cartellino di Sergino Dest sarebbe tutt'altro che semplice, dato che su di lui ci sono già tanti club, tra questi pare anche il Bayern Monaco. In scadenza nel giugno 2022, il 'Millennial' ha disputato 32 partite quest'anno realizzando 2 gol e 6 assist

