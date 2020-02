PAGELLE E TABELLINO SPAL JUVENTUS / La Juventus conquista i tre punti a Ferrara e porta a casa una vittoria importantissima in ottica campionato e in vista della Champions. Ronaldo segna per l’undicesima partita consecutiva, più volte cerca la doppietta personale ma la sfortuna ha la meglio. Nel momento del cambio di Fares per Castro la Juventus sfrutta una disattenzione ferrarese andando in rete con Ramsey dopo un contropiede perfetto di Cuadrado e Dybala. Tanti affondi del colombiano sulla corsia esterna, risposta più che positiva di Ramsey nel ruolo che predilige. La Spal accorcia le distanze con un rigore realizzato da Petagna per il fallo di Rugani su Missiroli. La Penna in assenza del monitor e dei microfoni non funzionanti si fida degli uomini al Var.

SPAL

Berisha 5,5 – Reattivo spedisce in angolo un pallone insidioso di Ronaldo. Poche colpe sui gol. Un palo e una traversa aiutano il suo pomeriggio.

Cionek 6 – Si perde Ronaldo solo nell’azione del gol, peccato. Quando la Spal sale si propone accompagna spesso l’azione.

Bonifazi 5,5 – E’ fuori posizione nell’azione del gol di Ronaldo, lasciando libero campo al cross di Cuadrado.

Zukanovic 5 – Costretto al giallo per fermare la ripartenza bianconera. Non chiude su Ramsey sulla rete del raddoppio bianconero.

Reca 5 – Crolla con il passare dei minuti. Nella ripresa fatica molto a contenere Cuadrado e compagni.

Castro 5,5 – Posizionato davanti alla difesa si preoccupa di dare una mano in copertura. Qualche errore con la palla al piede in uscita. Dal 60’ Fares 6 – impatto positivo. Ritorna dopo l’infortunio. Carta da giocare in futuro per le prossime partite per Di Biagio.

Valdifiori 6 – In mezzo al campo è lui a guidare la manovra. Smista tanti palloni per i compagni.

Missiroli 6,5– Prestazione positiva. Preciso in copertura e ordinato a centrocampo, bene nelle sovrapposizioni con Valoti. Si procura il rigore che rimette la Spal in partita. Dal 80' Tunjov- sv

Valoti 6– Rischia tanto con un fallo su Danilo nel primo tempo, giallo tendente all’arancione. Svaria molto su entrambe le fasce rendendosi pericoloso in più occasioni. Buona l’intesa con Missiroli. Dal 91’ Di Francesco sv

Petagna 6 – Tanto pressing su Chiellini. Quando prende palla fa salire la squadra. Realizza il rigore con freddezza, spiazzando Szczesny.

Strafezza 6 – Si sacrifica tanto. Duello costante con Sandro sulla corsia di sinistra.

All. Di Biagio 5,5 – Partita preparata con attenzione. Squadra ben messa in campo. Calo fisico nella ripresa che comporta errori individuali.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Non intuisce il lato del rigore calciato da Petagna. Per il resto poco coinvolto.

Danilo 6 – In sovrapposizione con Cuadrado, corre molto senza palla e si fa vedere dai compagni.

Ok fase difensiva.

Rugani 5,5 – Ordinato per gran parte del match. Errore da rigore su Missiroli.

Chiellini 5,5 – Torna in campo dal primo minuto. Si vede la voglia di riassaporare il terreno ma ancora deve prendere le misure. Commette qualche incertezza in uscita rischiando troppo. Dal 55’ de Ligt 6 – Poco da dire, fa il suo dovere.

Alex Sandro 6,5 – Prende le misure su Strafezza ed è padrone della fascia. Partita da manuale.

Ramsey 7 – Prova più di una volta ad andare in rete. Ci riesce con un pallonetto nella ripresa servito da Dybala, dopo un inserimento preciso tra le linee. Si intravedono le sue migliori qualità. Dal 73’ Rabiot 6 – Entra subito in partita con spunti interessanti.

Bentancur 6,5 – Un buon vice Pjanic. Oggi meglio rispetto alle altre partite giocate al posto del bosniaco. Più sicuro.

Matuidi 6 – Tanta intensità, buon numero di palloni recuperati in mezzo al campo. Dal 79’ Bernardeschi sv

Cuadrado 6,5 – Latitante per gran parte del primo tempo. Come Dybala si dà una svegliata e inizia a sfruttare le sue qualità giocando sull’esterno. Suo il cross che manda in rete Ronaldo. Tante belle giocate nella ripresa.

Dybala 6 – Parte in sordina per crescere con il passare dei minuti. Serve un pallone perfetto per Ronaldo in fuorigioco. Con un tiro a giro dalla distanza colpisce il palo interno ma che carambola e finisce fuori.

Ronaldo 7 – Va a “mille”, quante le partite giocate da professionista. Ancora a segno per l’undicesima a partita consecutiva, raggiunge Quagliarella e Batistuta. Tanta sfortuna, sfiora il gol in due occasioni e colpisce la traversa su punizione.

All. Sarri 6– La squadra attenta tatticamente risponde ai suoi schemi con il passare dei minuti. Manca la fase offensiva della coppia d’attacco, troppo lenti a rientrare dal fuorigioco.

Arbitro La Penna 6– Annulla correttamente per fuorigioco una rete di Ronaldo nel primo tempo. Si fida del Var, in un momento in cui schermo e microfono non funzionano, e concede rigore giusto per fallo di Rugani su Missiroli.

TABELLINO

SPAL-JUVENTUS:1-2

SPAL(4-4-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli; Valoti, Petagna Strafezza. A disp.:Letica, Thiam, Vicari, Felipe, Tomovic, Dabo, Fares,Murgia, Sala, Tunjov, Floccari, Di Francesco. All. Di Biagio

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, de Ligt, Coccolo, Wesley, Rabiot, Peeters, Bernardeschi, Olivieri. All. Sarri

Marcatori: 39’ Ronaldo (J), 61’ Ramsey (J), 70’ rig. Petagna (S)

Arbitro: La Penna sez. di Roma

Ammoniti: 19’ Valoti (S), 46' Zukanovic (S), 78’ Matuidi (J), 88’ Strafezza(S), 91’ Cionek (S)

Espulsi: