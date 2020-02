JUVENTUS MARCHISIO KLOPP / Claudio Marchisio ha rilasciato una lunga intervista a 'Sportweek'. L'ex centrocampista ha appeso gli scarpini al chiodo e al momento non sembra esserci il desiderio di tornare alla Juventus in un'altra veste: "Siamo rimasti in buoni rapporti - ammette l'ex calciatore - Però io stesso ho fatto capire che per me ora non è il momento. Sono concentrato sul mio percorso, sono giovane, ho tempo. Addio ai bianconeri? Allegri a inizio anno mi disse che non avrei avuto spazio e io ho scelto di andare via ma non ho mai preteso un posto da titolare. Anche con Conte ho avuto degli screzi ma non può andarti sempre tutto bene".

MISTER PREFERITO - "Ora il mio preferito è Klopp, infatti speravo che arrivasse alla Juve. Però per mentalità e tipo di gioco dico Guardiola dei tempi del Barcellona".

RONALDO - "Ha costruito una carriera pazzesca con il lavoro e la cura maniacale, Messi è talento puro.

Le dispiace non aver giocato con lui? No, il mio sogno era di farlo con Del Piero, di cui avevo il poster in camera".

La Juve di Sarri

Claudio Marchisio parla dell'attuale Juventus, quella guidata da Maurizio Sarri. Il tecnico ex Chelsea e Napoli è finito nel mirino della critica: "Non si può pretendere di cambiare il gioco e la mentalità in così poco tempo - prosegue l'ex calciatore - L'infortunio di Chiellini è stato penalizzante perché Giorgio trasmette quel carattere e quell'identità che alla Juve sono mancate. Ci sono più campanelli d'allarme rispetto agli anni passati, la squadra subisce di più ed è meno solida. Bisogna fare attenzione perché Lazio e Inter non mollano".

