CORONAVIRUS RINVIO CALCIO PARTITE SERIE C PIACENZA / L'emergenza Coronavirus è arrivata anche nel calcio. Dopo i primi casi a Roma, anche nel lodigiano ci sono stati dei contagi, i primi avvenuti direttamente in Italia. Una situazione che ha portato ad avere ripercussioni anche sullo sport e sulla vita quotidiana dei comuni vicini.

Con un comunicato ufficiale è stato reso noto il rinvio del match tra il Piacenza e la Sambenedettese di Montero: "Preso atto dell’Ordinanza del Prefetto di Piacenza del 21.02.2020, attraverso la quale viene ordinata la sospensione e il conseguente rinvio delle manifestazioni sportive previste per il 22 e il 23 febbraio 2020, la Lega dispone che la gara Piacenza-Sambenedettese, in programma DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020, Stadio “Leonardo Garilli”, Piacenza, venga rinviata a data da destinarsi". Con un'altra nota ufficiale, poi la Lega Pro ha anche annunciato il rinvio del match del Campionato Berretti tra Piacenza e Virtusvecomp Verona, in programma sabato 22 febbraio a Podenzano in provincia di Piacenza. Si tratta di posti molto vicini alle zone colpite dal Coronavirus, ovvero Codogno,Casalpusterlengo e Castigione d’Adda e nel frattempo sono state chiuse anche le scuole e tutti gli impianti sportivi della città.