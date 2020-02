FIORENTINA MILAN IACHINI RIBERY / È ancora lontano il ritorno in campo di Franck Ribery. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Beppe Iachini ha annunciato: "Ci vorrà ancora un po' di tempo, Ribery è per noi quello che Ibrahimovic rappresenta per il Milan: è importante sia dentro che fuori dal campo. Non ce l'avremo per altri 30/40 giorni. Non dobbiamo mettergli fretta, ha bisogno delle terapie per rimettersi a posto. Lo aspettiamo, i compagni sanno bene che devono scendere in campo anche per lui, in modo da regalargli serenità e fiducia".

Fiorentina-Milan, Iachini: "Chiesa come Dybala.

L'allenatore viola si è poi concentrato sulla partita del 'Franchi': "La partita di domani sarà un esame importante, per noi lo sarà visto che cerchiamo risposte sul piano della crescita e dei miglioramenti". Infine, su Vlahovic e Chiesa: "Ai miei ragazzi, a cominciare da Vlahovic, ho detto di restare con i piedi per terra anche se i segnali sono incoraggianti per il futuro. Ma adesso più di tutto servono punti. Chiesa ha caratteristiche per stare vicino alla porta, se si allontana non può segnare 15 o 20 gol a stagione. In passato ho avuto Dybala e anche in quel caso si parlava di lui come un esterno o un trequartista. Da attaccante ha trovato la svolta della sua carriera".

