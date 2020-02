PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / Ritorna la Serie A dopo la parentesi europea con Champions ed Europa League. Continua la corsa a tre per lo scudetto, con la capolista Juventus che sabato sarà di scena sul campo della Spal. L'inseguitrice Lazio nel lunch match domenicale sarà impegnata nella trasferta di Marassi contro il Genoa, mentre l'Inter chiuderà il 25° turno di campionato ospitando al 'Meazza' la Sampdoria. Apre il weekend della massima serie l'anticipo di stasera tra Brescia e Napoli. Oltre ai consigli per il Fantacalcio, come sempre Calciomercato.it propone le probabili formazioni del prossimo turno campionato. Per gli ultimi aggiornamenti Clicca Qui!

Serie A, le probabili formazioni della 25a giornata

BRESCIA-NAPOLI (stasera ore 20.45)

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Bjarnason, Zmrhal; Balotelli. Allenatore: Lopez. A disposizione: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Semprini, Ndoj, Viviani, Dessena, Skrabb, Donnarumma

Squalificati: Ayé

Indisponibili: Cistana, Torregrossa, Romulo, Alfonso

Ballottaggi: Mateju 60%-Gastaldello 40%

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Allan, Politano, Elmas, Lobotka, Lozano, Milik

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Koulibaly, Malcuit, Llorente, Younes

Ballottaggi: Mario Rui 60%-Hysaj 40%, Callejon 55%-Politano 45%, Mertens 60%-Milik 40%

BOLOGNA-UDINESE (sabato ore 15)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Poli, Dominguez; Orsolini, Skov Olsen, Barrow; Palacio. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Sarr, Mazza, Boloca, Stanzani, Mazza Juwara, Cangiano, Baldursson

Squalificati: Denswil, Schouten

Indisponibili: Medel, Soriano, Krejci, Santander, Sansone, Dijks, Svanberg

Ballottaggi: -

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti. A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Ter Avest, Walace, Jajalo, Zeegelaar, Nestorovski, Teodorczyk.

Squalificati: -

Indisponibili: Prodl, De Maio

Ballottaggi: Lasagna 55%-Nestorovski 45%

SPAL-JUVENTUS (sabato ore 18)

SPAL (4-3-1-2): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Castro; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Di Biagio. A disposizione: Thiam, Letica, Vicari, Felipe, Tomovic, Salamon, Sala, Fares, Murgia, Strefezza, Tunjov, Floccari

Squalificati: -

Indisponibili: Cerri, Dabo, Vicari

Ballottaggi: Reca 65%-Fares 35%, Castro 55%-Murgia 45%

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Wesley, Olivieri, Rabiot, Khedira, Bernardeschi.

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: Pjanic, Douglas Costa, Demiral, Higuain

Ballottaggi: Buffon 55%-Szczesny 45%, Ramsey 55%-Rabiot 45%

FIORENTINA-MILAN (sabato ore 20.45)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: iachini. A disposizione: Terracciano, Ceccherini, Igor, Venuti, Terzic, Benassi, Agudelo, Ghezzal, Sottil, Cutrone, Brancolini

Squalificati: Badelj

Indisponibili: Ribery, Kouame

Ballottaggi: Duncan 65%-Benassi 35%, Vlahovic 60%-Cutrone 40%

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Musacchio, Bonaventura, Laxalt, Brescianini, Paqueta, Maldini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Saelemaekers, Kjaer, Duarte, Krunic, Biglia

Ballottaggi: Conti 60%-Calabria 40%, Gabbia 60%-Musacchio 40%

GENOA-LAZIO (domenica ore 12.30)

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Eriksson, Cassata, Criscito; Sanabria, Pinamonti. Allenatore: Nicola. A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Goldaniga, Barreca, Jagiello, Destro, Favilli

Squalificati: Sturaro

Indisponibili: Pandev, Romero, Schone, Lerager, Ghiglione, Pajac, Radovanovic

Ballottaggi: Pinamonti 60%-Favilli 40%

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Marusic, Lukaku, Cataldi, Parolo, Anderson, Adekanye, Caicedo

Squalificati: Luiz Felipe

Indisponibili: Lulic

Ballottaggi: Lazzari 60%-Marusic 40%, Correa 55%-Caicedo 45%

ATALANTA-SASSUOLO (domenica ore 15)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, Rossi, Palomino, Czyborra, Hateboer, Pasalic, Tamere, Colley, Muriel

Squalificati: -

Indisponibili: Djimsiti, Sutalo

Ballottaggi: Gosens 60%-Hateboer 40%, Gomez 60%-Malinovskyi 40%

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Turati, Marlon, Peluso, Muldur, Magnani, Rogerio, Magnanelli, Bourabia, Haraslin, Defrel, Raspadori

Squalificati: -

Indisponibili: Traoré, Tripaldelli

Ballottaggi: Ferrari 55%-Marlon 45%, Obiang 60%-Magnanelli 40%

VERONA-CAGLIARI (domenica ore 15)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric. A disposizione: Radunovic, Berardi, Empereur, Adjapong, Bocchetti, Dawidowicz, Eysseric, Dimarco, Salcedo, Stepinski

Squalificati: Veloso

Indisponibili: Danzi, Borini, Pazzini

Ballottaggi: Verre 60%-Eysseric 40%, Di Carmine 60%-Stepinski 40%

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran. A disposizione: Rafael, Olsen, Mattiello, Ceppitelli, Cacciatore, Oliva, Birsa, Paloschi, Ragatzu

Squalificati: Nandez

Indisponibili: Faragò, Pavoletti

Ballottaggi: Walukiewicz 55%-Mattiello 45%, Rog 60%-Oliva 40%

TORINO-PARMA (domenica ore 15)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi; Belotti, Zaza. Allenatore: Longo. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Bremer, Singo, Meite, Ola Aina, Baselli, Berenguer, Adopo, Edera

Squalificati: -

Indisponibili: Millico

Ballottaggi: Lukic 55%-Baselli 45%, Zaza 55%-Berenguer 45%

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Pezzella, Grassi, Sprocati, Karamoh, Siligardi, Caprari

Squalificati: -

Indisponibili: Darmian, Scozzarella, Barillà, Kucka, Sepe, Inglese, Adorante

Ballottaggi: Laurini 55%-Pezzela 45%, Kulusevski 60%-Caprari 40%

ROMA-LECCE (domenica ore 18)

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Perotti; Dzeko. Allenatore: Fonseca. A disposizione: Fuzato, Cardinali, Ibanez, Kolarov, Juan Jesus, Bruno Peres, Villar, Under, Kluivert, Perez, Kalinic

Squalificati: -

Indisponibili: Zappacosta, Mirante, Pastore, Zaniolo

Ballottaggi: Spinazzola 55%-Kolarov 45%, Mkhitaryan 60%-Kluivert 40%

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Deiola, Majer, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula. Allenatore: Liverani. A disposizione: Vera, Petriccione, Paz, Meccariello, Vigorito, Oltremarini, Rispoli, Babacar, Shakhov, Dell'Orco, Tachtsidis, Chironi

Squalificati: -

Indisponibili: Falco, Babacar, Farias

Ballottaggi: Calderoni 60%-Rispoli 40%, Saponara 60%-Shakhov 40%

INTER-SAMPDORIA (domenica ore 20.45)

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte. A disposizione: Berni, Stankovic, D'Ambrosio, Ranocchia, Godin, Biraghi, Eriksen, Moses, Borja Valero, Agoume, Sanchez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gagliardini, Esposito, Handanovic, Sensi

Ballottaggi: Candreva 60%-Moses 40%, Vecino 55%-Eriksen 45%

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby; Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Falcone, Colley, Chabot, Bertolacci, Vieira, Depaoli, Barretto, Leris, Bonazzoli, La Gumina, Maroni

Squalificati: Murru, Ramirez

Indisponibili: Ferrari, Askildsen

Ballottaggi: Yoshida 60%-Colley 40%, Ekdal 60%-Bertolacci 40%