CALCIOMERCATO MILAN ELLIOT BOBAN MALDINI / In attesa di vedere quale sarà il piazzamento finale in campionato, in casa Milan si pensa già al futuro: la dirigenza è al lavoro per programmare la prossima stagione che dovrà coincidere con la rinascita definitiva del club rossonero. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' al momento l'ad Gazidis e il duo Maldini-Boban, a capo dell'area tecnica del Milan, avrebbero visioni incompatibili e per questo potrebbe essere necessario un incontro tra le parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, da Ibrahimovic a Pioli: confronto in vista tra la dirigenza

Nei prossimi giorni dovrebbe esserci il confronto. I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dal ruolo di Zlatan Ibrahimovic e dal contratto in scadenza a giugno: al momento il futuro è incerto.

Così come è da decifrare quello di Stefano, che per blindare se stesso avrebbe bisogno di un quarto posto. C’è poi il problema dei rinnovi, in parte da trattare con il superprocuratore. La strategia diin questo caso è abbastanza chiara quando si tratta di trentenni come

Capitolo mercato: Maldini e Boban si sono ritrovati in alcune situazioni con le mani legate e anche questo ha creato malumore ma il nodo vero sta nelle diverse filosofie e nel diverso modo di intendere il Milan. Boban e Maldini hanno il club sottopelle, l’a.d. Gazidis ha sempre sostenuto di voler rispettare la storia, ma invoca modelli che non sono adattabili al blasone, per quanto un po’ sbiadito, del Milan. E l’interesse per Rangnick va in direzione opposta al concetto di Milan italiano nell’anima che piace ai due grandi ex.

