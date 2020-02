JUVENTUS BUFFON SARRI GUARDIOLA CONTE / Gianluigi Buffon spezza una lancia in favore di Maurizio Sarri. Dopo le parole post Milan-Juventus, il senatore bianconero rinnova la fiducia nell'allenatore di Figline parlando del confronto con il predecessore Allegri: "Per cambiare pelle era necessario affrontare un processo diverso, ci vuole tempo.

Era giusto provare qualcosa di nuovo per raggiungere i risultati - le parole di Buffon al programma 'Le Iene' -? Spero che resti Sarri perché vorrà dire che avremo vinto qualcosa".

Tra dieci giorni Conte tornerà da avversario all'Allianz Stadium al timone dell'Inter: "Antonio è un grande amico, gli voglio bene. E' stato il mio capitano e si è guadagnato il diritto di fare qualsiasi scelta. La rivale scudetto? Se l'Inter dovesse andare ancora avanti in Europa League, probabilmente direi Lazio. Giocando una partita a settimana potrebbe fare più paura".

Buffon, infine, ritorna sulla gaffe con il tifoso cinese nella zona mista di San Siro dopo Milan-Juve, che ha generato diverse polemiche: "E' stata una battuta che rifarei. Volevo creare empatia e farlo sentire a suo agio. Tant'è che l'ho pure accarezzato. Ho voluto anche lanciare un segnale in un momento in cui c'è tanta intolleranza, soprattutto in Italia. Chiedo scusa se qualcuno si è offeso".