BOLOGNA SVANBERG INFORTUNIO / Emergenza infortuni per il Bologna: contro l'Udinese Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di ben 9 calciatori, tra problemi fisici e squalifiche. Alla già folta lista di indisponibili si è aggiunto oggi Mattias Svanberg: il centrocampista svedese, come riferisce il club rossoblù nel report quotidiano, si è sottoposto quest'oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione del semitendinoso della coscia sinistra.

Per lui i tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane.

Un problema non di poco conto per la formazione emiliana che doveva già fare i conti con le molteplice assenze: oltre Svanberg non saranno disponibili per infortunio Medel, Sansone, Santander, Dijks e Krejci, mentre le condizioni di Soriano sono ancora da verificare. Inoltre alla 'Dacia Arena' mancheranno anche gli squalificati Denswill e Schouten con Mihajlovic che sarà costretto a schierare una formazione fortemente rimaneggiata per sfidare la squadra di Gotti.