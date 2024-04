Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 24 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 24 aprile 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Maxi Inter”. Un attacco stellare per Inzaghi dopo lo scudetto. Juve fatica finale. Milan si cambia: Theo e Maignan in vendita. L’Atalanta vuole la rimonta, la Viola ci crede.

Così apre il Corriere dello Sport: “Una botta di Max”. La Lazio vince ma è la Juve a volare in finale grazie a Milik. Rebus Champions: sprint De Rossi. Inter, altri tre colpi per l’Europa. C’è anche Retegui nella lista del Napoli.

L’apertura di Tuttosport: “Juve finale! Ma così la perdi”. Coppa Italia: Milik gela la Lazio e premia l’orgoglio bianconero. Inzaghi all’Inter: ora non vendetemi i big. Toro, tifosi risarciti: allo stadio con 1 euro.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 24 aprile 2024

L’Arsenal travolge il Chelsea e torna in testa alla Premier: “Five Gun Salute”, scrive il Daily Express. Il Paris Saint-Germain a un passo dal titolo in Francia: “Balles de match”, titola L’Equipe in prima pagina.