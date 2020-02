CALCIOMERCATO LAZIO NAPOLI DAVID / In campo ci sono Roma e Gent per i sedicesimi di finale di Europa League ma a seguire la gara dell'Olimpico ci saranno anche gli occhi di Lazio e Napoli: le due società italiane, infatti, hanno messo nel mirino uno dei talenti della formazione belga.

Si tratta di Jonathan, 20 anni, attaccante di origini canadese che ha già esordito in Nazionale maggiore realizzando 11 reti in 12 partite: secondo quanto riportato 'jeunesfooteux.com', biancocelesti e azzurri sarebbero tra le squadre interessate al classe 2000, legato alla società belga fino al 2023 dopo l'ultimo rinnovo di contratto arrivato qualche mese fa. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Europa League, Ludogorets-Inter e Roma-Gent: formazioni, diretta tv e novità di calciomercato

David sarà in campo contro la Roma e potrà mettere in mostra le sue qualità che hanno colpito anche il Lione, l'Arsenal, l'Everton, il Leicester e il Lipsia: del resto nel campionato belga nonostante i 20 anni è riuscito ad andare a segno quest'anno 15 volte in 24 presenze, arricchendo il suo bottino con altri quattro gol in Europa League. Per lui si parla di una valutazione intorno ai 20 milioni di euro: Lazio e Napoli hanno acceso i radar e magari, in caso di prestazione positiva contro la Roma, l'interesse potrebbe ulteriormente aumentare.