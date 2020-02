PAGELLE TABELLINO ATALANTA VALENCIA CHAMPIONS LEAGUE / Serata memorabile per l'Atalanta. A 'San Siro' contro il Valencia finisce addirittura 4-1 con un match divino. Il primo tempo dei nerazzurri è fantastico, con tante occasioni create e due gol segnati, da Hateboer e Ilicic, con il destro. Lo sloveno è il vero ago della bilancia insieme a Gomez, che non si fa mai prendere. Il Valencia subisce incredibilmente la forza offensiva della squadra di Gasperini, che però rischia in parecchie occasioni in uscita. Palomino e de Roon sono sottotono, il difensore argentino anche nella ripresa si lascia andare a qualche amnesia di troppo. Gli spagnoli creano diverse chance, Gollini è bravissimo in più di una situazione. E l'Atalanta punisce, continuando a macinare occasioni e non solo: finisce 4-1 con la doppietta di Hateboer e il super gol di Freuler. Prestazione ottima, anche se con qualche brivido di troppo visto che gli ospiti hanno parecchi rimpianti. Guai a cali di tensione al ritorno.

ATALANTA

Gollini 7

Toloi 6,5

Palomino 5,5

Caldara 6.Dal 75' Zapata 6

Hateboer 7,5

De Roon 5,5

Freuler 7

Gosens 6,5

Pasalic 6,5. Dal 90'+1 Tameze sv

Ilicic 7,5

Gomez 7.

Dall'81' Malinovskyi 5,5

Allenatore: Gasperini 7

VALENCIA

Domenech 5,5

Wass 6,5

Diakhaby 5,5

Mangala 5,5

Gayà 5

Ferran Torres 5

Kondogbia 6,5

Parejo 5

Soler 5,5

Guedes 5. Dal 67' Cheryshev 6,5

Maxi Gomez 5,5

Allenatore: Celades 5

IL TABELLINO DI ATALANTA-VALENCIA (2-0 AL PRIMO TEMPO)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Caldara (dal 75′ Zapata); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic (dal 91' Tameze); Ilicic, Gomez (dall'81 Malinovskyi).

A disposizione: Sportiello, Djimsiti, Muriel, Castagne.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Guedes (dal 67′ Cheryshev), Maxi Gomez (dal 73′ Gameiro).

A disposizione: Cillessen, Correia, Costa, Sobrino, Gutierrez.

Allenatore: Celades

Marcatori: 16' Hateboer, 42' Ilicic, 57′ Freuler, 63′ Hateboer, 66′ Cheryshev (V)

Ammoniti: Hateboer

Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistenti: Stuart Burt (ENG) e Simon Bennet (ENG)

IV Uomo: Martin Atkinson (ENG)

VAR: Chris Kavanagh (ENG)

AVAR: Craig Pawson (ENG)