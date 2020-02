ATLETICO MADRID LIVERPOOL KLOPP / Il Liverpool di Klopp esce sconfitto da Madrid per mano dell'Atletico. Il tecnico dei Reds - intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match - non è apparso per nulla preoccupato.

I quarti di finale disono sicuramente ancora alla portata degli inglesi: "L'Atletico Madrid, come avevo detto, è una squadra complicata da affrontare e si è visto stasera - ammette il tecnico tedesco - Hanno un cuore incredibile ma aspettiamo la prossima partita. Possiamo prepararci al meglio, c'è tanto tempo a disposizione, ad Anfield ci sarà un ambiente diverso certamente, potrà essere il fattore decisivo. Loro oggi hanno difeso molto giocando poco il pallone e hanno avuto il pubblico a favore a supportarli per tutta la partita. Sono molto tranquillo perché so cosa possiamo fare nel corso di una partita".