BORUSSIA DORTMUND PSG HAALAND / E' Erling Haaland il protagonista assoluto della prima giornata degli ottavi di finale di Champions League. L'attaccante classe 2000 ha realizzato la doppietta con cui il Borussia Dortmund ha piegato il Psg: "So che devo migliorare ancora tanto - ammette il centravanti ai microfoni di 'Sky Sport' -, lo avete visto anche voi questa sera. Devo lavorare duramente. Decimo gol in Champions League? Non è mai sufficiente e devo continuare a lavorare.

Rete del 2-1? Mi sono goduto il momento, noi giocatori viviamo per il gol. E' stata una partita perfetta? No, perché abbiamo subito una rete, bisogna migliorare anche sotto questo aspetto".

