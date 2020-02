Calciomercato, da Pogba a Tonali e Castrovilli: i centrocampisti che infiammano la Serie A

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MILAN TONALI POGBA CASTROVILLI MILINKOVIC / Stiamo per entrare nel momento clou della stagione con gli impegni di campionato che si sovrappongono alle coppe ed una sfida scudetto che dopo l'ultimo fine settimana si è fatta ancora più accesa ed intrigante, con la Lazio pronta a rovinare la festa alle due litiganti Juventus ed Inter. Proprio nel successo contro i nerazzurri è tornato a brillare Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo che al pari di tanti altri suoi colleghi si appresta anche ad infiammare il prossimo mercato estivo. Dai giovani Castrovilli e Tonali ai soliti noti Pogba e Milinkovic-Savic, tanti i nomi in mediana che accenderanno il calciomercato di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, intrigo Pogba | Raiola tuona

Juventus ed Inter, due big per cambiare il centrocampo: sogni Pogba e Milinkovic-Savic

In estate ci si aspetta molto in sede di campagna acquisti da Juventus ed Inter che, soprattutto a centrocampo,avranno l'arduo compito di migliorare le rose attuali. Archiviato l'acquisto del giovane Dejan Kulusevski, i bianconeri hanno in testa un solo grande obiettivo primario che possa spostare gli equilibri e scaldare i cuori dei tifosi: Paul Pogba. Il ritorno del francese a Torino non sarà certamente opera semplice visti i costi elevatissimi dell'operazione ed un Real Madrid che seppur al momento sembri molto defilato, potrebbe sempre rifarsi vivo. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il botta e risposta a distanza tra il manager dello United Solskjaer e l'agente Mino Raiola che ha sancito una crisi dalla quale sarà complicato uscire. Pogba, che in stagione ha raccolto appena 8 apparizioni tra Premier e coppa, appare sempre più deciso a lasciare Manchester, con la Juventus che sarebbe chiaramente destinazione gradita.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, c'è il 'castigatore' per Conte | Marotta torna alla carica

Molto più in alto mare il destino di Sergej Milinkovic-Savic, che nell'ultimo turno di Serie A ha demolito l'Inter di Antonio Conte mettendo in mostra tutte le sue doti atletiche e tecniche. Un vero e proprio saggio di quello che è l'enorme potenziale del centrocampista ex Genk, tornato ora più che mai sui livelli del passato nonostante un raggio d'azione offensivo leggermente ridotto. A farci un pensierino potrebbe essere proprio Beppe Marotta che ha provato a strapparlo alla Lazio già quando era alla Juventus.

Al netto dell'arrivo in inverno di Eriksen, Conte a giugno potrebbe desiderare un altro pezzo da novanta in quella zona di campo e per caratteristiche Milinkovic potrebbe rappresentare un uomo ideale per integrarsi negli schemi del condottiero nerazzurro che intanto sogna ancora Arturo Vidal. Servirà però un'offerta molto importante per avere il benestare di, che potrebbe anche ascoltare eventuali sirene estere oltre a quelle della sempre attenta Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare a Pogba. Ad infiammare inoltre il duello tra Paratici e Marotta potrebbe esserci anche il giovane Sandroche sta facendo benissimo al suo primo anno in Serie A. Il talento del Brescia ha già conquistato la nazionale, così come il cuore di tutte le big di Serie A, e non solo, che proveranno a prenderlo in estate.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, esame 'Stadium' cruciale | Paratici studia l'obiettivo di Marotta

Calciomercato Serie A, tra entrate ed uscite: da Allan a Castrovilli

Un altro giovane pronto ad attiarre l'attenzione di tutte le grandi di Serie A è certamente Gaetano Castrovilli, che dopo l'esperienza in cadetteria si sta riconfermando ad alti livelli anche tra i 'grandi'. Qualità tecniche e fisiche importanti per il mediano classe 1997 che potrebbe far comodo a compagini come Juventus, Inter, Roma ed anche Napoli. Non appare però semplicissimo andare a convincere l'ambizioso Commisso che in estate rischia già di perdere l'altro gioiello di casa: Federico Chiesa. Cessione in vista anche all'ombra del Vesuvio dove l'avventura di Allan sembra al rush finale soprattutto dopo l'ultimo 'attacco' pubblico di Gattuso in conferenza stampa. Parole dure quelle dell'allenatore del Napoli che ha richiamato all'ordine il centrocampista brasiliano, che già nel gennaio 2019 sembrava vicino ad un addio al PSG. In estate potrebbe però tornare di moda la stessa Inter qualora dovesse uscire dai ranghi Matias Vecino, che nei giorni scorsi in Inghilterra davano molto vicino al Chelsea. In caso di cessione dell'uruguaiano potrebbero proprio essere i nerazzurri a lanciare l'assato al mediano verdeoro. Chiude il quadro un calciatore dalle caratteristiche simili: Franck Kessie. Il centrocampista del Milan, non più centralissimo nel progetto, è stato accostato a più riprese ad alcuni club di Premier League come West Ham ed Arsenal.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, Allan infiamma il mercato | Juve e Inter in agguato

Inter e Juventus, Commisso apre: ''Chiesa può partire. E su Castrovilli...''