Calciomercato, contromossa Manchester City: il piano per blindare tutti i big

CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY / La sanzione dell'UEFA che ha escluso il Manchester City dalle competizioni europee per i prossimi due anni (più una multa da 30 milioni di euro) ha infiammato le reazioni di tutto il mondo del calcio.

Gli effetti del City fuori dalla Champions, in attesa di capire cosa succederà dopo la battaglia legale alla quale si sta preparando il club del ricchissimo sceicco Mansour, sono ancora difficili da decifrare, ma la grande paura dei tifosi dei 'Citizens' è quella di perdere il manager, che comunque nelle scorse ore avrebbe rassicurato tutti sulla propria intenzione di rimanere, e soprattutto molte delle stelle in rosa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso Manchester City, che disastro: può perdere due scudetti!

Il palcoscenico della Champions resta fondamentale per trattenere i grandi nomi appetiti dai top club europei, ma il City non ha alcuna intenzione di cedere e secondo quanto racconta il 'Daily Mail' avrebbe già preparato le contromisure per blindare stelle come DeBruyne, Aguero, Sterling e gli altri. Il tabloid spiega infatti che la dirigenza avrebbe innanzitutto rassicurato la squadra sul progetto City che non si fermerà e, soprattutto, avrebbe preannunciato che il pagamento dei ricchi bonus inseriti nei contratti dei calciatori per la qualificazione alla Champions League sarà garantito anche nel caso in cui l'UEFA non dovesse far dietrofront e quindi confermare l'esclusione dalle coppe del club.

