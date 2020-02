CALCIOMERCATO INTER MILINKOVIC SAVIC LAZIO / Domenica sera è stato il castigatore dell'Inter: Sergej Milinkovic-Savic ha regalato con il suo gol i tre punti alla Lazio, lanciando la formazione di Inzaghi al secondo posto in classifica, con il ruolo di prima antagonista della Juventus nella lotta allo Scudetto.

A fine stagione il centrocampista serbo continuerà ad occupare le prime pagine per l'interesse delle big d'Europa sul suo conto: se nell'estate 2019 era vicino il suo trasferimento alquesta volta potrebbe esserci un assalto concreto da parte proprio dell'Inter.

Non è un segreto che Milinkovic piaccia molto a Marotta: l'amministratore delegato nerazzurro ha provato a strapparlo alla Lazio già quando era alla Juventus, senza però riuscirci. Il centrocampo della rosa interista è proprio uno dei reparti in cui in estate si rinforzerà: Conte attende che Eriksen si inserisca a pieno regime nei suoi dettami tattici ma per la prossima stagione vuole altri investimenti di qualità. Per caratteristiche ed età, il numero 21 della Lazio rappresenta il nome capace di accontentare tecnico e società ma servirà un'offerta importante per avere il via libera di Lotito e vincere anche la concorrenza che si preannuncia agguerrita. Dalla stessa Juventus alle società straniere che hanno riacceso i fari su di lui: per Milinkovic potrebbe accendersi una vera asta e l'Inter è pronta a inserirsi.