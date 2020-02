CALCIOMERCATO MILAN GULLIT BOBAN MALDINI PIOLI RIJKAARD / Il Milan, stasera contro il Torino, scende in campo per riscattare il ko nel derby e agganciare nuovamente il sesto posto. La squadra rossonera ha un tifoso d'eccezione, il grande ex Ruud Gullit, che in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' si è espresso senza mezzi termini sul nuovo ciclo del Diavolo. "Solo con i giovani non si può vincere, servono giocatori d'esperienza - ha spiegato - Ibrahimovic ha già dato una grossa spinta. Bisogna lasciar lavorare Boban e Maldini. Sanno cosa fare.

