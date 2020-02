Juventus-Brescia, Sarri snobba Lazio-Inter: "Tiferò Empoli". Poi punzecchia Higuain

JUVENTUS BRESCIA SARRI / Torna al successo la Juventus grazie al 2-0 contro il Brescia, firmato dalle reti di Dybala e Cuadrado. Maurizio Sarri in conferenza stampa spazia su diversi argomenti: "Abbiamo fatto quello che dovevamo, aspettiamo verifiche più importanti. Lo stadio rumoreggia? E' un pubblico esigente, sono abituati bene dopo le tante vittorie degli ultimi anni. Anche al 'Bernabeu' il Real veniva fischiato al primo passaggio sbagliato… Vivo questo momento con tranquilla, sapevo che sarebbe stato un campionato diverso. Bisogna stare sereni e distaccati sia nei momenti positivi che in quelli negativi.

Bisogna trasmettere sempre equilibrio alla squadra".

Sarri continua parlando delle condizioni del rientrante Chiellini: "Sta progredendo velocemente, negli ultimi dieci giorni ha fatto dei miglioramenti impensabili. Se nei prossimi dieci farà lo stesso, valuteremo la sua presenza contro il Lione. In settimana cercheremo di organizzare un'altra partitella per lui, deve mettere minuti nelle gambe. Higuain? Gli attaccanti vivono di questi momenti senza gol. Lui nel primo tempo ci ha messo del suo, non ha attaccato la porta su 3-4 cross importanti. Nella ripresa è stato invece un po' sfortunato. Non deve avere ansia: il gol deve essere sempre la logica conseguenza della prestazione. Lazio-Inter? Guarderò solo i primi 15 minuti. Poi vedrò Empoli-Pisa: è un derby tremendo, dove la mia fede empolese viene fuori (conclude sorridendo, ndr)".