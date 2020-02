ATALANTA ROMA FONSECA / Terza sconfitta consecutiva per la Roma: contro l'Atalanta arriva un altro ko per i giallorossi che dopo essere andati in vantaggio con Dzeko nel finale di primo tempo, nella ripresa vengono rimontati con le reti di Palomino e Pasalic.

Un successo che lancia i bergamaschi verso il quarto posto e fa sprofondare i capitolini in piena crisi: la zona Champions è ora lontana sei posti (sette considerando gli scontri diretti a vantaggio della squadra di) e perc'è da fare i conti con la contestazione dei tifosi. Sui social, infatti, l'allenatore portoghese è messo sul banco degli imputati: tra i capi di accusa c'è la presunta incapacità del tecnico di leggere la partita e le sostituzioni dei giocatori che meglio avevano fatto fino a quel momento, almeno secondo i sostenitori romanisti (). Non sono pochi che chiedono l'esonero del portoghese con qualcuno che mette in dubbio la sua adeguatezza per una grande