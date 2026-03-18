Si sono conclusi gli ottavi di finale di Champions League con il Liverpool che ha battuto nettamente il Galatasaray trovando la qualificazione ai quarti della massima competizione europea per club.
Passa anche l’Atletico Madrid non senza qualche problema in casa del Tottenham di Tudor che, nonostante il momento difficile, sfodera una buona partita in casa contro gli uomini di Simeone. Abbandona la Champions League l’Atalanta che cade in casa del Bayern Monaco ancora una volta in maniera netta.
Finisce ufficialmente stasera l’avventura delle squadre italiane in Champions League con l’Atalanta che, dopo essere stata l’unica a centrare gli ottavi di finale, ha perso in maniera netta anche al ritorno contro un Bayern Monaco decisamente troppo forte per gli uomini di Palladino. Grande prestazione del Liverpool ad Anfield, mentre fatica l’Atletico Madrid a Londra contro il Tottenham. Nel tardo pomeriggio il Barcellona aveva strapazzato il Newcastle guadagnando il passaggio del turno. Andiamo a vedere i risultati della giornata.
BARCELLONA-NEWCASTLE 7-2 (Raphinha, Elanga, Bernal, Elanga, Lamine Yamal rig., Fermin, Lewandowski, Lewandowski, Raphinha)
BAYERN MONACO-ATALANTA 4-1 (Kane rig., Kane, Karl, Diaz, Samardzic)
LIVERPOOL-GALATASARAY 4-0 (Szoboszlai, Ekitike, Gravenberch, Salah)
TOTTENHAM-ATLETICO MADRID 3-2 (Kolo Muani, Alvarez, Simons, Hancko Simona rig.)