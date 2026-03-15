Ennesima prova deludente del francese: si divora il due a zero e fa arrabbiare San Siro

Gli episodi e le proteste dopo Inter-Atalanta hanno offuscato l’analisi della partita e fatto sì che si parlasse davvero poco dell’ennesima prova deludente di Marcus Thuram. Ovvero del peggiore in campo della squadra di Chivu, indolente e sprecone visto che si è divorato da pochi passi l’occasione del due a zero. Il gol che avrebbe probabilmente chiuso la partita.

Spietati i commenti degli interisti sui social, in particolare su X. C’è chi scrive che Thuram è un ex giocatore, chi dice che non è meglio di Correa o che è una sorta di Taremi 2.0. Infine c’è addirittura chi si augura un suo infortunio… Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Dimarco ieri era appannato come nel derby, ci sta una leggera flessione, Thuram inguardabile è quello il vero errore, però abbiamo capito quanto sposta un giocatore come Lautaro nei nostri equilibri — Archangelus77 (@Archangelus8777) March 15, 2026

finalmente una notizia positiva, ora si aspetta solo l’infortunio di thuram — pensierinerazzurri__ (@tifodasocial) March 15, 2026

Ieri Manganiello e soci sono riusciti nella clamorosa impresa di fare passare in secondo piano l’ennesima squallida prestazione di Thuram. Il problema è che l’altro francese che dovrebbe sostituirlo sta entrando in campo con un atteggiamento molto simile. — FraMo (@Fra04012011) March 15, 2026

Il Thuram di 2 anni fa avrebbe fatto la finta di tirare mettendo a sedere Carnesecchi e avrebbe segnato a porta vuota — Lautaro terzo (@mrbean122259550) March 15, 2026

So che è difficile parlare di calcio, so che non si può pretendere di vincere sempre 3 a 0 per sopperire agli errori (?) arbitrali. Ma #Thuram oggi è un ex giocatore. Molle senza grinta, senza nessun sussulto. Praticamente un Taremi 2.0 pic.twitter.com/0r4yvg8txh — Giorgio (@giorgio_81265) March 15, 2026

El tucu thuram.

Ridatemi correa.

È lo stesso ma almeno prende la metà — Emre9 (@Emre929239281) March 15, 2026

Thuram-Inter, possibile divorzio in estate: rumors sulla Juve

Questa è la terza, ma forse anche l’ultima stagione di Thuram in nerazzurro. L’ipotesi cessione in estate si fa sempre più calda. Stando ad alcune indiscrezioni, il figlio d’arte sarebbe nei pensieri della Juventus, dove gioca suo fratello Khephren.