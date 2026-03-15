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Thuram come Manganiello, bufera Inter: “È un ex giocatore”

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Ennesima prova deludente del francese: si divora il due a zero e fa arrabbiare San Siro

Gli episodi e le proteste dopo Inter-Atalanta hanno offuscato l’analisi della partita e fatto sì che si parlasse davvero poco dell’ennesima prova deludente di Marcus Thuram. Ovvero del peggiore in campo della squadra di Chivu, indolente e sprecone visto che si è divorato da pochi passi l’occasione del due a zero. Il gol che avrebbe probabilmente chiuso la partita.

Thuram nel derby d'andata
Thuram come Manganiello, bufera Inter: “È un ex giocatore” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Spietati i commenti degli interisti sui social, in particolare su X. C’è chi scrive che Thuram è un ex giocatore, chi dice che non è meglio di Correa o che è una sorta di Taremi 2.0. Infine c’è addirittura chi si augura un suo infortunio… Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it:

Thuram-Inter, possibile divorzio in estate: rumors sulla Juve

Questa è la terza, ma forse anche l’ultima stagione di Thuram in nerazzurro. L’ipotesi cessione in estate si fa sempre più calda. Stando ad alcune indiscrezioni, il figlio d’arte sarebbe nei pensieri della Juventus, dove gioca suo fratello Khephren.

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7 / 7

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