Probabili formazioni Inter-Atalanta: due grandi dubbi per Chivu

Palladino ritrova Ederson e Scalvini, ma solo il difensore dovrebbe partire dal 1′

Inter-Atalanta è il primo anticipo del sabato (oggi ore 15) valevole per la 29esima giornata di Serie A. Una partita delicata per entrambe le squadre: i nerazzurri devono riscattare la sconfitta nel derby e riprendere la fin qui grande marcia verso lo Scudetto, mentre dall’undici di Palladino ci si aspetta una reazione d’orgoglio dopo il 6-1 beccato dal Bayern in Champions martedì scorso.

Per la ‘Dea’ ci sono due ottime notizie: i recuperi di Scalvini ed Ederson, anche se solo il difensore dovrebbe partire dall’inizio. Palladino abbandonerà la difesa a quattro disintegrata dai bavaresi, per far ritorno al consueto 3-4-2-1: alle spalle di Scamacca dovrebbero agire Samardzic e l’ex Zalewski. L’unico reale ballottaggio sarebbe sull’out destro, con Zappacosta favorito su Bellanova. Difficilissimi i recuperi, almeno per la panchina, di Raspadori e De Ketelaere.

A proposito di assenze, Chivu dovrà fare ancora a meno di Lautaro e Calhanoglu. E forse di Bastoni: stamane il provino decisivo, ma il difensore finirebbe al massimo in panchina. Pronto Carlos Augusto. Il tecnico romeno ha due grandi dubbi: il primo riguarda la fascia destra, Dumfries o Luis Henrique?

L’olandese è leggermente avanti, nel caso sarebbe la prima ufficiale da titolare dopo l’operazione alla caviglia. Il secondo è a metà campo tra Mkhitaryan e Sucic, con l’armerno adesso favorito. Davanti scelte obbligate, tornerà la coppia formata da Thuram e Pio Esposito.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. All.: Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino

ARBITRO: Manganiello