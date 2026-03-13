Verso Inter-Atalanta: Palladino recupera due big, mentre Chivu…

Le ultime in vista della sfida di San Siro valevole per la 29esima giornata di Serie A

C’è grande attesa per la sfida tra Inter e Atalanta. La squadra di Chivu è chiamata a riscattare il ko nel derby col Milan: i tre punti sono un obbligo per evitare il rischio di alimentare ulteriormente le speranze Scudetto dei rossoneri.

Dalla ‘Dea’ si attende una prova di grande orgoglio dopo la scoppola presa martedì sera dal Bayern nell’andata degli ottavi Champions.

In vista della sfida di San Siro, ci sono due ottime notizie per Palladino: il recupero dei due titolarissimi Ederson e Scalvini. Il brasiliano manca dall’8 febbraio per un problema muscolare. Il tecnico orobico potrebbe riavere a disposizione anche un altro big, Charles De Ketelaere. Se ne saprà di più nelle prossime ore.

Sponda Inter, invece, non arrivano notizie confortanti su Bastoni. Il difensore sente ancora dolore alla tibia, dove ha subito un forte botta nel derby col Milan. Precisamente durante l’intervento falloso ai danni di Rabiot. Come raccolto dal nostro inviato Giorgio Musso, anche oggi ha lavorato a parte nel corso della rifinitura pre-Atalanta.

⚠️ #Inter – #Bastoni ha lavorato a parte anche durante la rifinitura pre- #Atalanta del pomeriggio. Il difensore resta in ritiro ad Appiano Gentile con la squadra e una decisione definitiva sulla sua disponibilità verrà presa domattina dopo l’ultimo provino 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) March 13, 2026

Resta in ritiro ad Appiano con i suoi compagni e una decisione definitiva sulla sua disponibilità verrà presa domattina dopo l’ultimo provino. Il classe ’99 partirebbe al massimo per la panchina: al suo posto Carlos Augusto. Sarebbe un’assenza pesante, considerato poi che Chivu dovrà fare a meno pure di Calhanoglu e capitan Lautaro.