p>CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA JUVENTUS BARCELLONA / La stangata inflitta dalla UEFA al Manchester City, resa nota nella serata di ieri, è destinata ad avere un ruolo cruciale nel futuro di Pep: il tecnico spagnolo è legato al City per un’altra stagione e guadagna circa 25 milioni di euro ma è chiaro che la squalifica dallaora possa cambiare le carte in tavola. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, gli effetti del City fuori dall'Europa: chi può seguire Guardiola via da Manchester

Calciomercato, rebus Guardiola: Juve e Barcellona alla finestra

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la notizia non è di certo passata inosservata in casa Juventus e dalle parti della sua Barcellona. I tifosi bianconeri lo hanno sognato a lungo dopo l'addio di Allegri e prima dell'arrivo di Sarri sulla panchina e sono tornati a farlo nelle ultime ore, ma il presidente bianconero Andrea Agnelli al momento è deciso a rinnovare la propria fiducia all'ex tecnico di Napoli e Chelsea. La pista al momento resta remota ma non va accantonata del tutto. Allo stesso modo a Barcellona la sua possibile disponibilità riaccende ricordi e nostalgie. Ma è altrettanto vero che la fragilità della gestione Bartomeu espone tutto il mondo blaugrana a pericolose fibrillazioni estive.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, City fuori dai giochi per Skriniar | Scambio dalla Spagna

Manchester City, altra stangata in arrivo: penalità dalla Premier