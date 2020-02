CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ GRIEZMANN / Il Barcellona non ha nessuna intenzione di mollare Lautaro Martinez: il numero 10 dell'Inter è il prescelto dalla dirigenza blaugrana in vista della prossima estate per raccogliere l'eredità pesante di Luis Suarez al fianco di Lionel Messi. Proprio l'argentino ha fortemente sponsorizzato ai propri dirigenti il connazionale, autore di una stagione ad altissimo livello sia con la maglia nerazzurra che con quella Albiceleste.

In Spagna non si fa altro che parlare di questo, i tifosi della 'Beneamata' ora iniziano a tremare in vista della prossima estate.

Calciomercato Inter, Barcellona su Lautaro: Marotta pensa al clamoroso scambio

Da tempo Inter e Barcellona sono in contatto, la dirigenza blaugrana non vorrebbe fare ricorso al pagamento della clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente nel contratto del 'Toro' ma vorrebbe sedersi al tavolo e trattare con i nerazzurri. Il prezzo del cartellino si aggira sui 150 milioni di euro, possibile l'inserimento di alcune contropartite tecniche in favore di Conte. In primis Vidal, poi Alena, Coutinho, Todibo e Arthur. Ma secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il sogno di Marotta è quello di arrivare ad Antoine Griezmann: l'ex Atletico Madrid non è riuscito ancora ad ambientarsi a Barcellona e non ha mai legato con Messi. I possibili arrivi di Lautaro e Neymar gli chiuderebbe ulteriori spazi, con Lukaku Griezmann andrebbe a formare una coppia gol da sogno.

