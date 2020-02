Calciomercato Inter, City fuori dai giochi per Skriniar | Scambio dalla Spagna

CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MANCHESTER CITY REAL MADRID BARCELLONA / Nella serata di ieri l'UEFA ha escluso il Manchester City da tutte le competizioni europee per i prossimi due anni, con tanto di pesante multa da 30 milioni di euro, per violazioni al Fair Play Finanziario. Una decisione drastica che se confermata anche dopo il ricorso degli inglesi, cambia inevitabilmente anche gli scenari della prossima estate di calciomercato. Tanti infatti i calciatori dei 'Citizens' che senza Champions potrebbero decidere di lasciare il club, che dal canto suo difficilmente potrebbe convincere campioni di primissimo pelo. Tra questi anche Milan Skriniar che è stato più volte accostato al Manchester City: un profilo tanto gradito a Pep Guardiola che potrebbe proprio lasciare la società britannica.

Proprio per questo motivo potrebbe cambiare ancora una volta il mercato del forte difensore slovacco che in compenso fa gola anche in Spagna. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Real e Barcellona su Skriniar: ipotesi di scambio

Nonostante di fatto il Manchester City sia fuori dai giochi per Skriniar, l'Inter non può comunque stare tranquilla. Sul forte difensore ex Sampdoria ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid che dal canto loro possono mettere sul piatto oltre al fascino del top club di livello mondiale anche soldi o calciatori per ammortizzare la spesa. Nei giorni scorsi in tal senso si è parlato di un'idea di scambio tra Modric e Skriniar. L'Inter però dal canto suo potrebbe chiedere agli spagnoli un sostanzioso conguaglio economico, tra i 50 e 60 milioni di euro, vista l’età dei due giocatori. Un discorso non troppo diverso anche per il Barça che sul piatto per arrivare al numero 37 di Conte, potrebbe mettere Arturo Vidal, oggetto del desiderio dello stesso tecnico salentino. Per lo stesso motivo riguardante Modric i nerazzurri nel caso chiederebbero un corposo conguaglio per separarsi dal ben più giovane Skriniar.

