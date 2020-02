CALCIOMERCATO INTER VIVIANO / L'Inter ha deciso. Dopo qualche giorno di attesa, la dirigenza nerazzurra e Conte hanno scelto di non tesserare Emiliano Viviano tra i pali come scrive stamane 'La Gazzetta dello Sport'.

Sono arrivate maggiori rassicurazioni sulle condizioni di Samir, che dovrebbe tornare disponibile contro lain campionato e nella successiva gara sempre San Siro con ilin Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Viviano in attesa: le ultime CM.IT

Conte avrebbe intenzione di testare le condizioni del capitano in una di queste due sfide, per averlo così pronto il 1 marzo per il big match dell'Allianz Stadium con la Juventus. Handanovic nelle prossime ore farà dei nuovi controlli per valutare i progressi al mignolo della mano dopo la frattura rimediata nelle scorse settimane, con Padelli che sarà confermato domenica nella trasferta contro la Lazio. Berni, al rientro dopo la squalifica, gli farà da secondo con l'aggiunta del giovane Stankovic. Niente da fare quindi per Viviano, che lo scorso lunedì aveva sostenuto tutto l'iter medico e svolto dei test atletici alla Pinetina in attesa della decisione finale dell'Inter. Che, in questo caso, ha preferito non cambiare nulla tra i pali.