JUVENTUS SARRI RENZI / Maurizio Sarri continua ad essere al centro delle polemiche per le sue ultime dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Milan in semifinale di Coppa Italia. Oggi, in una nota pubblicata da 'AdnKronos', anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha criticato le frasi del mister bianconero: "Senza volerlo, Sarri è stato offensivo [...] Poste Italiane sarà una delle aziende più forti nei prossimi 20 anni perché ha saputo scommettere sul futuro". Renzi ha poi aggiunto: "Io intanto faccio i complimenti all’a.d. Matteo Del Fante, e a tutti i suoi colleghi.

Quello di Del Fante è stato davvero un lavorone. Quello di Sarri semplicemente un autogol".

