CALCIOMERCATO MILAN LAZIO LALLANA LEICESTER / Adam Lallana a fine stagione dovrebbe lasciare il Liverpool. Il suo contratto è in scadenza a giugno e ad oggi non ci sono state aperture da parte dei Reds per un possibile rinnovo. Il calciatore nell'ultimo periodo è stato accostato anche a diverse squadre italiane: a gennaio è stata un'idea del Milan, che a giugno potrebbe tornare a pensarci, ma occhio anche alla Lazio sempre attenta ai parametri zero.

Una qualificazione in Champions League, che sembra ormai certa, potrebbe allettare particolarmente il calciatore inglese a sposare un nuovo progetto, in Serie A.

La pista britannica però è quella più pericolosa per le italiane: Lallana, infatti, è particolarmente stimato in Premier League. Il calciatore classe 1988 piace parecchio a Brendan Rodgers, che potrebbe decidere di portarlo al Leicester. Il mister - come riporta 'SkySports' - non è nascosto, manifestando il suo apprezzamento per il giocatore e affermando che è un'opzione che si sta valutando per la prossima estate.

