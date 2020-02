CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS MILAN FIORENTINA / Una lunga lista di pretendenti: Dries Mertens in scadenza di contratto con il Napoli fa gola a molte società, nonostante i 32 anni e una stagione fin qui non delle migliori. L'attaccante belga e il club partenopeo continuano a non chiudere la porta al rinnovo, anzi il calciatore continua ad avere in cima alle sue preferenze la permanenza a Napoli ma con il tempo che scorre e l'accordo che non arriva lo spazio per un addio si fa sempre più largo.

Ed è proprio lì che alcune società italiane stanno cercando di infilarsi: dell'interesse dell'(stasera l'occasione per un nuovo contatto conda sponsor) è cosa nota, così come non sono una novità gli accostamenti a

LEGGI ANCHE >>> Inter, tentazione nerazzurra per Mertens: ci pensa Lukaku

Il belga però piace anche ad altri due club italiani che avrebbero avuto contatti con l'agente del calciatore: si tratterebbe di Fiorentina e Milan, secondo quanto raccontato a 'calcionapoli24.it' da Ciro Venerato. Sondaggi di società pronte ad approfittare di un eventuale divorzio tra Mertens e il Napoli e a battere la concorrenza che arriva anche dall'estero: dalla Premier League (Chelsea, e Manchester United Arsenal) alla Spagna (si è parlato del Barcellona), le pretendenti non mancano per l'attaccante che tra tre gol diventerà il miglior marcatore della storia della società azzurra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, dall'Inter alla Premier: asta per Mertens