ROMA BOLOGNA FORMAZIONE FONSECA / Paulo Fonseca sorprende per la sfida contro il Bologna: sono due le novità nell'undici titolare che scenderà in campo all''Olimpico' contro la formazione di Mihajlovic.

Niente campo per: all'olandese è stato preferito Mkhitaryan nel trio composto completato dache agirà alle spalle di. Novità anche in difesa dove siederà in panchina: sulle fasce ci sarannocon la confermata coppia centrale formazione da

Questa la formazione della Roma contro il Bologna: Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov: Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko