VERONA JUVENTUS CONFERENZA STAMPA SARRI/ Alla vigilia del match di Serie A fra Verona e Juventus, Maurizio Sarri, allenatore della Vecchia Signora, presenta la sfida in conferenza stampa.

Sul Verona: "Sono una squadra molto consistente, arrivano da un periodo di imbattibilità e stanno facendo una grande stagione. Sarà un match difficilissimo".

Su Douglas, Ronaldo e Dybala: "C'è un doppio pensiero su questo. C'è da decidere quale delle due soluzioni privilegiare, o con un centravanti che apre gli spazi o senza".

Su Dybala: "Io sono bipolare: mi chiudo nel mio ufficio e penso da allenatore e arrivo a certe conclusioni; poi esco dal mio ufficio, mi scordo di essere un allenatore, sono un innamorato del calcio e penso ad altre cose. È normale che pensi questo quando mi estraneo dal ruolo di allenatore, quindi ho paura di essere bipolare.".

Su Ronaldo e la sua partecipazione a Sanremo: "Conoscendolo, si presenterà in ottime condizioni all'allenamento di oggi.

Non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Sicuramente lui ha riposato le ore giuste".

Sul modulo: "Siamo pronti ad interpretare la formazione in relazione a chi ci darà le maggiori garanzie. Ho fatto diverse prove".

Sul centrocampo: "Non abbiamo segnato molto con i centrocampisti, ma in compenso sono andati in gol i difensori. E' comunque un dato che si può migliorare".

Su Rabiot: "E' in un buon momento e può ancora migliorare, la continuità gli sta facendo bene. Sulla lunga però torna utile anche Blaise Matuidi, con le sue caratteristiche".

Su Buffon: "Ci stiamo confrontando con lo staff, con Claudio Filippi, sulla gestione delle partite per il portiere, sicuramente in questo mese scenderà in campo".

Su Chiellini: "Sta seguendo il programma, è bene seguire costantemente i suoi miglioramenti e fare attenzione alle sue sensazioni, visto anche che clinicamente è guarito. I suoi consigli saranno importantissimi".

Su Danilo: "E' in una fase di recupero della condizione atletica, si sta allenando, ma da solo e sul campo. Non credo ci vorranno dei tempi lunghi per il suo rientro".