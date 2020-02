CALCIOMERCATO INTER PARMA D'AVERSA KULUSEVSKI / Prima di firmare con la Juventus, Dejan Kulusevski è stato tra i nomi caldi per il centrocampo dell'Inter, che ha poi virato su Eriksen e altri obiettivi. Il suo profilo sembrava piacere molto a Conte, che ha avuto modo di parlare con Roberto D'Aversa, il quale ne ha apprezzato la crescita nei mesi scorsi. A confermarlo è stato lo stesso tecnico del Parma: "Ne abbiamo parlato, ma mi ha chiesto anche informazioni su altri miei calciatori. I nomi? Neppure sotto tortura (ride, ndr) - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Uno simile a lui per caratteristiche era Nedved. Dejan fa 12-13 chilometri di media a partita, ma riesce ad abbinare la qualità alla quantità. Sono pochi quelli così. Pronto per la Juve? Sotto l’aspetto tecnico, nel 4-3-1-2 di Sarri può fare sia il trequartista sia la mezzala. E come potenzialità già adesso è da grande. Paura di perderlo a gennaio? Sinceramente no perché sapevo il modo di lavorare del ragazzo e dell’Atalanta. Per lui era giusto continuare qua, anche se un normale momento di sbandamento l’ha avuto".

GERVINHO - "Sotto l’aspetto tecnico avrei bisogno di un giocatore come lui perché tutti sanno l’importanza che ha avuto per questa squadra in passato grazie anche all’aiuto dei compagni - ha proseguito D'Aversa - Quello che è successo però lo conoscono tutti e sarebbe inopportuno parlare di lui ora. Il tempo sistemerà le cose. In un modo o nell’altro".

BALOTELLI - "Il giocatore lo abbiamo trattato, ma perché una trattativa si concretizzi bisogna che tanti tasselli vadano a posto e bisogna ragionare sia in ottica del gruppo sia tenendo presenti gli obiettivi. Sotto l’aspetto tecnico Balotelli è completo e, anche se ha fatto meno di quello che poteva fare, è forte".

