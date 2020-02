Calciomercato Juventus, per Jorginho è sfida con il Real: le ultime

CALCIOMERCATO JUVE JORGINHO / Il possibile ritorno di Jorginho in Italia sarà uno degli argomenti principali la prossima estate. Il centrocampista italo-brasiliano è seguito con molto interesse dalla Juve dove è, ovviamente, sponsorizzato dal suo ex allenatore Maurizio Sarri. Ma i bianconeri dovranno fronteggiare la concorrenza di calciomercato del Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, il club iberico punta ad un innesto di qualità per la stagione 2020-21 e il nome del classe '91 è cerchiato in rosso da tempo. Pagato circa 55 milioni di euro, il valore di Jorginho non si è di certo abbassato in questi mesi.

Alsta disputando una stagione su buoni livelli ed è ritenuto una pedina importante nello scacchiere dell'allenatore

LEGGI ANCHE ---> Juventus, insidia italiana per Pochettino

LEGGI ANCHE ---> Inter e Juve, Monchi fa sul serio

Calciomercato Juve, non solo Jorginho per il centrocampo

Non solo Jorginho, la Juventus è vigile su diversi centrocampisti. Ad esempio Rakitic, già accostato a gennaio nell'ambito di un possibile scambio con Bernardeschi, è nome che non passa mai di moda. Così come Pogba: il francese ha fatto sapere di voler lasciare lo United. Una confessione ribadita anche ai suoi compagni di squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ---> Colpo Messi: costerebbe meno di Cristiano Ronaldo