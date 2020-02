CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO / E' noto da tempo l'interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: la dirigenza blaugrana, a caccia di un grande nome per l'attacco in estate, considera il numero 10 nerazzurro tra i primi nomi monitorati e seguiti a cui affidare l'eredità pesante in attacco di Luis Suarez. non l'Inter che rimane tranquilla forte della volontà del giocatore che fino ad oggi non ha dato segnali di voler lasciare Milano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, il Barcellona in pressing su Lautaro: c'è la contromossa

Nonostante la forte sponsorizzazione di Lionel Messi, Lautaro ha sempre garantito di voler prosegurie la propria avventura in nerazzurro. L'Inter però dovrà ridiscutere del conratto con il suo entourage: come riportato da 'Tuttosport', l'attaccante è legato al club fino a 2023 e attualmente percepisce 2,5 milioni di euro, cifra bassa per un giocatore che ormai viene considerato tra i migliori del suo ruolo nel panorama europeo e mondiale. Ci sarà da discutere anche del nodo clausola, con Marotta pronto a fare di tutto pur di toglierla: quella attuale è di 111 milioni di euro, che comunque garantirebbe una plsuvalenza record per i nerazzurri, ma l'Inter preferirebbe tenersi stretta Lautaro. Nei prossimi mesi potrebbero esserci novità, altrimenti in estate sarà lo stesso giocatore a scegliere il proprio destino.

