CALCIOMERCATO INTER MERTENS JUVENTUS / A gennaio non è arrivato l'attaccante tanto desiderato da Antonio Conte, con Giroud che alla fine rimasto al Chelsea.

Ma l'si muove già in proiezione di giugno e, oltre a tenere sempre d'occhio il francese, c'è anche Driesnei pensieri di Marotta e Ausilio. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news

LEGGI ANCHE >>> Napoli, mossa anti-Inter: proposto il rinnovo a Mertens | I dettagli del contratto

Calciomercato Inter, la mossa per Mertens: 15 milioni

L'attaccante belga non ha ancora preso una decisione sul rinnovo con il Napoli, che gli offrirebbe un prolungamento ad oltre 4 milioni di euro a stagione. Senza accordo, Mertens si libererebbe a parametro zero e sarebbe una ghiottissima occasione per l'Inter. Il club di Suning - stando a 'Tuttosport' - avrebbe intenzione di mettere sul piatto un contratto triennale fino al 2023 per l'ex PSV Eindhoven, a 5 milioni di euro all'anno. Su Mertens occhio anche alla rivale Juventus, che monitora la situazione relativa al classe '87, pupillo di Sarri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, retroscena Slimani | Ecco perché è saltato