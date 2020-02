LAZIO VERONA INZAGHI / Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Simone Inzaghi ha commentato così lo 0-0 interno contro il Verona di Juric: "Ho fatto i complimenti alla squadra perché sono stati bravissimi, abbiamo fatto una grande gara contro un'ottima squadra, organizzata e fisica. Stasera è mancato l'episodio a favore, sicuramente meritavamo di vincere. Comunque ci prendiamo il punto perché tra pali e occasioni create in passato spesso è andata a finire che perdevamo. La mia impressione è stata di una grande partita contro un'ottima squadra.

Siamo stati lucidi e abbiamo concesso una sola ripartenza dove è stato bravo".

LEGGI ANCHE >>> Pagelle e tabellino di Lazio-Verona: Luis Alberto dà spettacolo, Immobile non punge

Lazio-Verona, Inzaghi guarda avanti: "Testa al Parma"

L'allenatore biancoceleste si è poi soffermato sulla mancanza di un attaccante fisico, individuato nel calciomercato invernale in Giroud: "Sì, infatti avevamo individuato l'obiettivo ma non siamo riusciti ad acquistarlo. C'è del rammarico ma bisogna guardare la prestazione, il Verona ha impensierito tutte le squadre. Da domani guardiamo a domenica e ad un'altra partita difficile come quella di Parma. Ai ragazzi farà vedere tante cose interessanti di questa gara. 17esimo risultato utile consecutivo come Eriksson? Fa piacere, era un record che abbiamo raggiunto nell'anno dello scudetto. Dispiace non aver regalato una vittoria ai fantastici tifosi di stasera, ma i ragazzi hanno dato tutto e non posso che fargli i complimenti".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lazio-Verona, giallo Milinkovic-Savic: Inter 'salva'

Calciomercato Inter, il retroscena: tentativo per Luis Alberto