Juventus, giorni decisivi per Chiellini: la data del ritorno

JUVENTUS CHIELLINI / La Juventus attende il totale recupero dall'infortunio di Giorgio Chiellini. Ieri il difensore è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e, riporta 'Tuttosport', i prossimi giorni saranno decisivi per azzardare con una certa precisione le tempistiche effettive di rientro in campo: nonostante ci sia molta prudenza, si starebbe puntando al big match in programma domenica primo marzo contro l’Inter.

Tuttavia, resta il richiamo dell'affascinante. Qualora le sensazioni positive del giocatore dovessero aumentare, quindi, non è da escludere il suo rientro il 26 febbraio, quando in programma c'è

