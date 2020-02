Juventus, smentita UFFICIALE: "Solo Fake News"

JUVENTUS UFFICIALE FAKE NEWS - La Juventus, come tutti i grandi club, sta già programmando la prossima estate. Non solo per quanto riguarda i colpi di calciomercato, ma anche il ritiro e le amichevoli precampionato. In questi giorni si è vociferato di un test match dei bianconeri in Sudafrica.

Una notizia prontamente smentita dalcon un comunicato ufficiale: "E' giunta alla nostra attenzione il fatto che sono circolati rumors secondo cui il club porterà squadre internazionali come ile la Juventus, tra le altre, in Sudafrica. Vogliamo smentire queste voci perché sono solo fake news. Pensiamo che queste notizie siano state pubblicate per suscitare scalpore: quest'anno festeggeremo il nostro 50esimo compleanno ma tutti gli annunci verranno fatti sulle nostre pagine ufficiali".