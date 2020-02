BARCELLONA ABIDAL VALVERDE MESSI / Stagione fin qui di alti e bassi per il Barcellona che non vive un grande momento nonostante il cambio di panchina. Eric Abidal, direttore sportivo blaugrana ha provato a fare il punto della situazione ai microfoni di 'Sport' attaccando pesantemente l'operato di Valverde: "Non è mai facile prendere una decisione del genere, ma dopo il Clasico del 18 dicembre abbiamo cominciato a pensarci. Xavi? La porta è sempre aperta per lui, ma non abbiamo fatto alcuna offerta. Abbiamo puntato su Setien per due anni e confidiamo molto in lui. Valverde? Ho visto le partite e non ho guardato il risultato ma come sono state giocate, le tattiche, il lavoro dei giocatori che non hanno giocato molto. Guardo quei dettagli. Molti giocatori non erano soddisfatti e c'era anche un problema di comunicazione interna.

Ho detto al club cosa pensavo e dovevo prendere una decisione".

Barcellona, Abidal sul futuro di Messi

Abidal ha speso poi due parole anche sul futuro di Leo Messi: "Leo può dire che resta, ma c'è poi un contratto da negoziare. La trattativa è iniziata e l'idea è quella di proporgli qualcosa di più lungo rispetto a un prolungamento di un anno. Ma sono ottimista, abbiamo il miglior giocatore del mondo e non dobbiamo perderlo. Credo sia felice qui e noi vogliamo renderlo ancora più felice, migliorando la squadra ogni anno e dandogli la possibilità di continuare a vincere. E lui sa che il Barcellona ha bisogno di lui".

