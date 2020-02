PARMA INFORTUNIO CORNELIUS D'AVERSA / Continua l'emergenza infortuni in casa Parma. Ulteriori problemi in attacco per D'Aversa che dopo Inglese deve registrare anche l'infortunio di Cornelius, ex centravanti dell'Atalanta reduce da un ottimo periodo di forma.

Ad evidenziare il problema dell'attaccante danese ci ha pensato la stessa società ducale con un comunicato: "Andreas Cornelius è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo piriforme: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Lo stesso comunicato sottolinea anche le condizioni degli altri infortunati: "Yann Karamoh ha lavorato con i compagni. Gaston Brugman, Riccardo Gagliolo e Vincent Laurini hanno svolto un programma di lavoro differenziato. Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella hanno svolto un programma di lavoro differenziato e terapie. Terapie per Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe. Assente, in permesso, Bruno Alves".

