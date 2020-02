Barcelona, tegola Dembele: il comunicato UFFICIALE

BARCELLONA TEGOLA DEMBELE / Piove sul bagnato in casa Barcellona. Setien rischia davvero di chiudere la stagione con i giocatori contati. Dopo il grave infortunio occorso a Saurez, i blaugrana hanno perso anche Dembele.

L'esterno, che era rientrato da poco, si è nuovamente fermato.

Gli accertamenti - come comunica il club spagnolo - hanno confermato la rottura completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra. In Spagna sono certi che sarà difficile rivedere il francese in campo già in questa stagione. Messi, Griezmann e Ansu Fati saranno dunque gli attaccanti su cui potrà contare Setien.

