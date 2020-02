CALCIOMERCATO JUVENTUS REISCHL / La Juventus guarda sempre con grande attenzione a quello che offre in quanto a talenti il panorama calcistico europeo.

L'ultimo prospetto finito nel mirino dei bianconeri, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , si chiama Luka

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, de Ligt subito sacrificato: 150 milioni per il nuovo top player

Calciomercato Juventus, occhi su Reischl: 'macchina da gol' che piace anche al City

Parliamo di un attaccante austriaco di soli 16 anni in forza al Salisburgo e nel giro della Nazionale under 16, considerato una vera e propria macchina da gol: in questa stagione ne ha già realizzati 15 in 10 partite. Nella passata estate il classe 2004 è stato il miglior giocatore e marcatore dell'Istria Cup, un torneo giovanile molto importante. Oltre alla Juve, sul ragazzo sarebbe molto forte il Manchester City.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus contro Inter: la sfida infinita si sposta sui parametri zero