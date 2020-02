Udinese-Inter, Conte: "Cambi importanti, si lavora per il futuro"

UDINESE INTER CONTE / L'Inter di Antonio Conte torna al successo grazie alla doppietta di Lukaku. Il tecnico dei nerazzurri ha commentato il successo contro i bianconeri dell'Udinese, che ha visto scendere in campo dal primo minuto Eriksen, non proprio il migliore: "E' arrivato da 5 giorni, siamo stati forzati a farlo giocare ma deve ancora entrare nelle nostre idee di gioco - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Deve trovare il giusto ritmo ma sono soddisfatto e contento della sua prestazione. Cosa avrebbe dovuto fare? Aveva delle situazioni tattiche da seguire sia in fase di possesso che di non possesso ma non vorrei spiegarvi cosa avrebbe dovuto fare (ride, ndr.). Con l'Udinese non era una partita semplice, abbiamo cercato di fare la partita. Loro si sono arroccati come tante altre squadre.

Abbiamo vinto meritatamente, sono contento a parte gli ultimi 10 minuti, dove abbiamo pensato solo a difendere".

CAMBI - "Una squadra come l'Inter ha bisogno di cambi importanti ma non dimentichiamoci che siamo partiti con Esposito e Bastoni titolari, quindi si sta lavorando anche per il futuro. Avevo qualche timore per Brozovic. Vecino? Con me ha giocato sempre, ha la mia stima e la mia considerazione. Devo sentire i nomi che hanno pure rifiutato, ma noi siamo l'Inter!"

Udinese-Inter, Conte rassicura sulle condizioin di Handanovic

LUKAKU - "Sono contento di lui e ho insistito affinché arrivasse. Non è stata la sua miglior partita, può fare molto meglio, al di là dei due gol. Si è integrato molto bene con tutti, non posso che parlarne bene".

HANDANOVIC - "Ha avuto un problema ma spero di recuperarlo per il derby. Sicuramente si proverà a recuperarlo, sono comunque contento di Padelli e di tutto il gruppo".

