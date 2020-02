JUVENTUS FIORENTINA COMMISSO SARRI NEDVED / Continuano a tenere banco le polemiche arbitrali dopo Juventus-Fiorentina.

I bianconeri hanno trovato i primi due gol su rigore confermati dal VAR e il secondo ha mandato su tutte le furie, protagonista di un botta e risposta a distanza con Nedved ."Non voglio replicare a Commisso. Io guardo la partita: 70% di possesso palla e 79% di possesso territoriale. Il risultato è una logica conseguenza. Il secondo? Visto a velocità reale c'era, poi lo hanno confermato anche al. Non voglio entrare nelle polemiche e di quello che ha detto Commisso. Mi interessano solo i numeri, che sono positivi per la Juve", le parole di Maurizioin conferenza stampa dopo la gara.