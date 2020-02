CALCIOMERCATO JUVENTUS BELLINGHAM MALEN / Dopo aver già definito l'arrivo in estate di Kulusevski dal Parma e in attesa di capire quali saranno le prossime mosse da fare sui fronti Tonali e Chiesa, la dirigenza della Juventus continua a monitorare con particolare attenzione altri giovani che si stanno già distinguendo, a suon di prestazioni importanti, in giro per l'Europa.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', uno di questi è Jude, classe 2003 e protagonista assoluto con ilin Championship: occhi anche sul 17enne Ryandell'sul 2001 Myron(19 reti con l'Az Alkmaar) e il 99' Donyell, che colha già raggiunto quota 17 gol. Tutte le news di calciomercato e non solo:

