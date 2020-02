CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI FLORENZI / A pochi minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo-Roma, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha parlato a 'Dazn'. Inevitabile il riferimento alla cessione di Florenzi che nella sessione invernale di calciomercato conclusa ieri ha lasciato l'Italia per trasferirsi al Valencia. "Fonseca in conferenza è stato chiaro - le parole di Petrachi - . Gli facciamo i migliori auguri, anche perché è ancora un patrimonio della nostra società. Speriamo tutti che possa giocare di più, come Alessandro voleva, così da prepararsi al meglio per gli Europei.

Tornerà? Le carte federali dicono che è un prestito secco, rientrerà qui poi a tempo debito si faranno le valutazioni".

Nella conferenza stampa di ieri, il tecnico della Roma Fonseca aveva spiegato così la cessione di Florenzi: "Abbiamo avuto una conversazione serena e diretta, è un grande uomo e professionista. Ha chiesto di giocare di più, ma non lo posso promettere a nessuno. È andato per volontà sua, la voglia di giocare di più lo ha spinto ad andare in prestito. Penso che sia stata una buona soluzione, ma non abbiamo pensato al suo futuro dopo il prestito. In questo momento non abbiamo ancora pensato alla prossima stagione".