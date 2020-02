CALCIOMERCATO INTER ZAZA TORINO / Nell'ultima giornata di calciomercato l'Inter ha cercato di regalare a Conte un nuovo attaccante senza successo: dopo la scelta del Chelsea di non liberare più Giroud, le difficoltà riscontrate con il Genoa per Pandev e Pinamonti e con Monaco e Leicester per Slimani, la dirigenza nerazzurra ha sondato il terreno anche con il Torino per Simone Zaza, allenato da Conte sia alla Juventus che in Nazionale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE Calciomercato: Inter regina, Juve 'furba'.

Calciomercato Inter, il retroscena su Zaza: confermata anticipazione CM.IT

L'agente del giocatore, Beppe Bozzo, lo ha proposto all'Inter che nel pomeriggio di ieri aveva trovato l'accordo con il Torino per un prestito con diritto di riscatto. Come riportato da Calciomercato.it, questo tipo di soluzione però non ha mai convinto pienamente Zaza: la possibilità di tornare a lavorare con Conte ha entusiasmato sin da subito l'attaccante granata che però, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', ha spinto per l'inserimento dell'obbligo di riscatto all'interno della trattativa. L'ex Valencia infatti ha preteso una cessione a titolo definitivo, da lì il no di Marotta: l'idea Zaza in casa Inter è durata solo 3 ore.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Lazio, la sfida per Giroud riparte a giugno

Calciomercato Inter e Lazio, affare Giroud: le reazioni dai social